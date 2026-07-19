ตร.-ร่วม กทม.ลุยตรวจสถานบริการ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย กันซ้ำรอยโรงเบียร์ฯ

ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการทั่วประเทศ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยง ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อให้สถานบริการทั่วประเทศมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
เมื่อเวลา 19.30 น. (19 ก.ค.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
การตรวจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งตรวจสอบทั้งด้านโครงสร้างอาคาร ทางเข้า-ออก ทางหนีไฟ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน และแผนอพยพเมื่อเกิดเหตุ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการประกอบกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หากพบข้อบกพร่องหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หน่วยงานที่มีอำนาจจะดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและยกระดับความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตวัฒนา และทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการกำลังในการตรวจสถานบริการครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิงทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13-18 กรกฎาคม 2569 รวม 573 แห่ง
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการย่านลาดพร้าวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียและเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานประกอบการอย่างจริงจัง ทั้งด้านโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ระบบแจ้งเตือนภัย และแผนเผชิญเหตุ โดยต้องมีการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
โดยการระดมตรวจในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการบังคับใช้กฎหมาย แต่เป็นมาตรการเชิงป้องกันที่มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการทุกแห่ง ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่สร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเน้นการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมาย มาตรฐานด้านความปลอดภัย และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีที่พบจุดเสี่ยงซึ่งอาจกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต้องเร่งแก้ไขโดยทันที และติดตามผลจนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวย้ำว่า ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันปิดช่องว่างของการกำกับดูแล ตั้งแต่กระบวนการอนุญาต การตรวจสอบ การบังคับใช้กฎหมาย การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน ไปจนถึงการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมนำบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไปพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการทุกแห่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการทั่วประเทศ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อให้ทุกสถานประกอบการมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระยะยาว