สทนช.เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ "ซูเปอร์เอลนีโญ" ต.ค.นี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ โดยคาดการณ์ ช่วงวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือ และด้านตะวันตกของภาคกลาง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม ปริมาณน้ำรวมร้อยละ 56 ของความจุเก็บกัก และมีปริมาณน้ำใช้การได้ร้อยละ 37
นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขง ช่วงวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2569 และเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 60 เซนติเมาตร ถึง 1 เมตร 30 เซนติเมตร บริเวณ อ.บุ่งคล้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และ ตั้งแต่ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลราชธานี
ด้านนายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยถึงการเฝ้านติดตามสถานการณ์เอลนีโญ ว่า ในช่วงฤดูฝนเอลนีโญไม่ส่งผลกระทบมากนัก จะได้รับผลกระทบเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนสิงหาคม-กันยายน น้ำฝนจะหายไปประมาณร้อยละ 20-30 สามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำส่งทดแทนได้ แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ "ซูเปอร์เอลนีโญ" ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2569 ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน 2570 ส่งผลให้ไม่มีฝนในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เช่น ลำไย มะม่วง ลิ้นจี่ กาแฟบนดอย มันสำปะหลัง อ้อย และนาข้าว
ส่วนฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จนถึงนราธิวาส ฝนจะตกน้อยลง แต่ด้วยปริมาณฝนตกรายปีของภาคใต้มีปริมาณค่อนข้างสูง การลดลงจะช่วยให้อุทกภัย การบริหารจัดการน้ำ ต้องอาศัยทั้งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สภาพเขื่อน ฝาย ลำน้ำ แม่น้ำ คนใช้น้ำ พื้นที่เกษตร เงื่อนไขทางวิศวกรรม ของโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำ ความเสี่ยงที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้น ต้องปรับแผน สื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วม และควบคุมการใช้น้ำให้เพียงพอไปจนกว่าจะเข้าฤดูฝนในปี 2570