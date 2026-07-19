พาณิชย์เร่งระบายทุเรียนใต้ 3 แสนตัน ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-เปิดจุดจำหน่าย-กระตุ้นบริโภค

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ โดยปี 2569 ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณ 752,515 ตัน เพิ่มขึ้น 30% ปัจจุบันมีผลผลิตออกแล้ว 35% ยังมีสินค้าคงเหลือ 489,199 ตัน ในช่วงต้นฤดู
สาเหตุที่ทำให้ราคาทุเรียนปรับตัวลดลง ประกอบด้วย การชะลอตัวของตลาดจีน ปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดูเข้าไปที่ตลาดจีนพบว่าเป็นทุเรียนอ่อน จึงมีการชะลอการสั่งซื้อ ปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศ และทุเรียนในภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งอุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา
เมื่อราคาทุเรียนปรับตัวลดลง กรมการค้าภายใน ได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาด และจัดกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์บริโภค ซึ่งปัจจุบันราคา เกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาท/กก. เกรด C อยู่ที่ 60-80 บาท/กก. และเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาท/กก.
ทั้งนี้ ตามที่มีกระแสข่าวว่าทุเรียนหมอนทองราคา 5 บาท หรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตก กรมการค้าภายใน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ พบว่าทุเรียน 5 บาท เป็นทุเรียนพื้นบ้าน ไม่ใช่ทุเรียนหมอนทอง เป็นทุเรียนลูกเล็กและแตก มีจำนวนไม่มาก เป็นพันธุ์พื้นบ้าน ซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวน และทุเรียนสอดไส้ขนม
ส่วนที่อุตรดิตถ์ ทุเรียนเกรดคุณภาพ กระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาด แต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากจากสภาวะฝนตกชุก มีทุเรียนขึ้นรา รวมถึงปัญหาหนอน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูป
นายวิทยากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายใน มีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปริมาณดูดซับ 300,000 ตัน ประกอบด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,700 ตัน รณรงค์บริโภค 9,000 ตัน เชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิต 281,000 ตัน การเปิดจุดจำหน่าย การสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์ และการแปรรูป
ในส่วนของระยะกลาง จะจัดการรณรงค์บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมถึงประสานผู้ประกอบการด้านอาหารและแบรนด์ต่างๆ ทำเมนูและเชิญทูตกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่ จ.ชุมพร สุราษฎร์ และนครศรีธรรมราช
สำหรับการส่งออกทุเรียนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2569 ปริมาณการส่งออกรวม: 908,047 ตัน จำนวนตู้/ชิปเม้นท์ 55,831 ตู้ มูลค่าการส่งออก รวมแล้วกว่า 104,199 ล้านบาท