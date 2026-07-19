เฟซบุ๊กล่ม! ขึ้นข้อความ "บัญชีไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว" ชาวเน็ตแห่ติดแท็ก "เฟซล่ม"

มีรายงานว่า ช่วงบ่ายวันนี้ (19 ก.ค.) เฟซบุ๊ก เครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับโลก ไม่สามารถใช้งานได้ โดยปรากฏข้อความว่า "บัญชีไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว" ทำให้ไม่สามารถมองเห็นฟีด หรือโพสต์อะไรลงไปได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายระบุว่า เฟซบุ๊กบนโทรศัพท์มือถือ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ขณะที่มีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่า เฟซบุ๊กประสบปัญหาขัดข้องกะทันหัน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม โดยมีรายงานผู้ใช้งานทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงบัญชีและไม่สามารถใช้านฟีเจอร์พื้นฐานของเฟซบุ๊กได้
โดยข้อมูลจาก Downdetector แสดงให้เห็นว่า รายงานปัญหาการใช้งานเฟซบุ๊กได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากโพสต์บนเฟซบุ๊กแล้ว บริการเมสเซนเจอร์ (Messenger) ที่เชื่อมโยงกับเฟซบุ๊ก ก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกัน
จากข้อมูลของ Downdetector พบว่า 62 เปอร์เซ็นต์ ของปัญหาที่รายงานเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และ 21 เปอร์เซ็นต์ เป็นปัญหาบนอุปกรณ์มือถือ และ 11 เปอร์เซ็นต์ เกี่ยวกับแอพพลิเคชัน