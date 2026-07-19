ศธ.วอนนักเรียน สกร.อย่าเพิ่งลาออก หลังถูกตัดสิทธิบัตรคนจน พร้อมเร่งแก้ปัญหา

นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรการคัดกรองคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) หรืออดีตการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มคนทำงานที่เข้ามาศึกษาต่อเพื่อพัฒนาวุฒิการศึกษา เนื่องจากระบบตรวจพบว่า บุคคลกลุ่มนี้มีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา จึงทำให้ถูกปรับตกเกณฑ์และถูกตัดสิทธิการรับความช่วยเหลือ จนนำไปสู่การตัดสินใจยื่นใบลาออกจากการศึกษาบางส่วน เพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการกลับคืนมา ว่า ทางกระทรวงฯ รับทราบความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว และไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมทั้งสั่งการให้เร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกโดยเร็วที่สุด พร้อมกล่าวขอร้องให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออก โดยเน้นย้ำว่า หน้าที่การเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐ