รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจร ถ.เพชรบุรี เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรี บริเวณแยกอุรุพงษ์ ถึง บริเวณร้านควิก แอนด์ ควิน อินเทอร์เน็ต แอนด์ เกมส์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) และโครงสร้างใต้ดินปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกอุรุพงษ์ 3 ช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 – 7 สิงหาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. (เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น) มีผลให้บริเวณแยกอุรุพงษ์ ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวี และฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์ สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 2 ช่องจราจร
2) ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกอุรุพงษ์ ถึง บริเวณร้านควิก แอนด์ ควิน อินเทอร์เน็ต แอนด์ เกมส์ 2 ช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 22.00 น. – 7 สิงหาคม 2569 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวี สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
1) ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกอุรุพงษ์ 3 ช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 – 7 สิงหาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. (เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น) มีผลให้บริเวณแยกอุรุพงษ์ ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวี และฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์ สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 2 ช่องจราจร
2) ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกอุรุพงษ์ ถึง บริเวณร้านควิก แอนด์ ควิน อินเทอร์เน็ต แอนด์ เกมส์ 2 ช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 22.00 น. – 7 สิงหาคม 2569 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวี สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย