รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟ ตอบโต้ยูเครนโจมตีคลังสินค้า

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่ต่อกรุงเคียฟ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 13 คน โดยการโจมตีสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ของเมือง รวมถึงอาคารที่พักอาศัย และก่อให้เกิดเพลิงไหม้หลายจุด
การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นาน หลังยูเครนส่งโดรนโจมตีคลังสินค้าของ บริษัท ไวลด์เบอร์รีส์ ซึ่งเป็นบริษัทอี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ในภูมิภาคมอสโกและแคว้นตัมบอฟ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบคน
ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน กล่าวว่า เป้าหมายของการโจมตีคือศูนย์โลจิสติกส์ที่ใช้สนับสนุนการจัดหาชิ้นส่วนสำหรับการผลิตโดรนและระบบนำร่องของรัสเซีย ขณะที่บริษัท วลด์เบอร์รีส์ แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต
ด้านกองทัพรัสเซียตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟหลายระลอกตลอดทั้งคืน สร้างความเสียหายต่ออาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ และสถานีรถไฟใต้ดินลูเคียนิฟสกา ซึ่งประชาชนใช้เป็นที่หลบภัยจากการโจมตีทางอากาศ
เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการยกระดับของสงครามทางอากาศระหว่างรัสเซียกับยูเครน โดยทั้งสองฝ่ายขยายขอบเขตการโจมตีไปยังโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์โลจิสติกส์ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น