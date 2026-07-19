FDA พบผักกาดแก้วของ Taylor Farms ปนเปื้อนปรสิต เร่งสอบสวนการระบาดครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ (18 ก.ค.) ว่า ตัวอย่างผักกาดแก้วหั่นฝอยที่จัดส่งโดยบริษัท เทย์เลอร์ ฟาร์มส์ (Taylor Farms) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตรวจพบการปนเปื้อนของปรสิตที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไซโคลสปอเรียซิส (cyclosporiasis) ที่ทำให้ประชาชนในสหรัฐฯ ล้มป่วยแล้วหลายพันคน
FDA ระบุว่า ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบการปนเปื้อนดังกล่าวไม่อยู่ในรายการเรียกคืนสินค้าล่าสุดของ เทย์เลอร์ ฟาร์มส์ พร้อมระบุว่า กำลังเร่งควบคุมการระบาดของโรคจากอาหาร ซึ่งถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสหรัฐฯ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
FDA กล่าวเพิ่มเติมว่า ตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อเก็บรวบรวมได้จากการเฝ้าระวังเชิงรุกระหว่างการสอบสวนการระบาด และได้สั่งกักกันผลิตภัณฑ์ล็อตดังกล่าวไว้แล้ว
ขณะเดียวกัน เทย์เลอร์ ฟาร์มส์ กำลังตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์จากล็อตที่ตรวจพบการปนเปื้อนยังมีวางจำหน่ายในท้องตลาด หรืออยู่ในครอบครองของผู้บริโภคหรือไม่
ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่า การระบาดของโรคไซโคลสปอเรียซิส ซึ่งเชื่อมโยงกับผักกาดแก้วหั่นฝอยที่ใช้ในร้าน Taco Bell ใน 5 รัฐ ได้แก่ มิชิแกน โอไฮโอ เวสต์เวอร์จิเนีย เคนทักกี และ อินดีแอนา ส่งผลให้มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วราว 100 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ โรคไซโคลสปอเรียซิส เป็นโรคติดเชื้อปรสิตในลำไส้ที่ติดต่อได้ผ่านการรับประทานอาหาร (โดยเฉพาะผักและผลไม้สด) หรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อปรสิต และทำให้เกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ รวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหารอื่นๆ