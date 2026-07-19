"สุขสมรวย" สั่งสอบด่วน! เหตุยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านดอยหล่อกว่า 60 ล้าน

นางสุขสมรวย วันทนีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 1 กรณีข่าวการยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พบข้อมูลเบื้องต้นว่า มีผู้นำเงินจากกองทุนหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยมีพฤติการณ์นำเงินของสมาชิกไปปล่อยกู้ต่อ คิดดอกเบี้ย และหมุนเวียนเงินนอกระบบ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกกองทุนเป็นวงกว้าง
เบื้องต้นมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี
ขณะนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อยู่ระหว่างบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจ อัยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งสืบสวน สอบสวน ขยายผล และตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด หากพบผู้เกี่ยวข้องหรือมีการกระทำทุจริตเพิ่มเติม จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ไม่มีการละเว้น
ทั้งนี้ สทบ. ยืนยันความมุ่งมั่นในการคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง