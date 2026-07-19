ผบ.ทสส.นำ 4 เหล่าทัพ-ผบ.ตร.ลงพื้นที่ จ.เลย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "บ้านหมากแข้ง" จากสมรภูมิความขัดแย้ง สู่แผ่นดินแห่งพระบารมี เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหาร คือ "ร้อยเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จฯ ช่วยเหลือและบัญชาการรบเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารและตำรวจในอดีต จนทำให้พื้นที่ชายแดนแห่งนี้มีความสงบร่มเย็น ทั้งนี้ มีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ถือเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ เพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้นำในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การออกหน่วยแพทย์ดูแลประชาชน รวมถึงการเดินทางไปบริเวณโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง ซึ่งมีจุดประวัติศาสตร์ที่เคยถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีตยิงถล่มอาคารเรียน และขณะนี้ยังได้เก็บร่องรอยไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่า ในช่วงที่คนไทยมีความแตกแยกทางความคิด ด้วยพระบารมีของสถาบัน ได้นำพาให้ชาติไทยพ้นภัย และเมื่อพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์แล้ว ก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน