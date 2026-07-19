เตือน! ตามหาบัตรคอน ระวัง "บัตรผี"

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แจ้งเตือนว่า ช่วงนี้มักจะมีโพสต์แนว "ติดธุระกะทันหัน ขอปล่อยต่อบัตร" เต็มโซเชียล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลโกงยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้หลอกแฟนคลับ โดยอาศัยความต้องการและความอยากได้บัตรของคนที่กดไม่ทัน โพสต์ล่อตา เร่งให้รีบตัดสินใจ พร้อมอ้างว่ามีคนรอคิวซื้อต่ออีกหลายคน หรือ คิดราคาเพิ่มเพราะเสียค่ากดบัตรมา
ทั้งนี้ ก่อนโอนเงิน อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขของผู้จัดงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะกรณีที่มีการระบุชื่อผู้ถือบัตร เพราะหากมีใครอ้างว่าสามารถเปลี่ยนหรือลบชื่อบนบัตรได้ ทั้งที่ผู้จัดไม่อนุญาต ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อน และหากตกเป็นเหยื่อแล้ว ควรรีบอายัดบัญชีปลายทาง พร้อมรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความทันที