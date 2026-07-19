รมว.แรงงาน สั่งเร่งรัดเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวเหยื่อโรงเบียร์มรณะ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร โรงเบียร ณ ลาดพร้าว ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ว่า ได้สั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานประกันสังคมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลประสานงานกับนายจ้าง สถานพยาบาล และทายาทของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์และเร่งรัดกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่และเป็นธรรม
ทั้งนี้ เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตนและอดีตผู้ประกันตนรวม 22 ราย ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งเงินค่าทำศพรายละ 50,000 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของแต่ละมาตรา (ม.33, ม.38, ม.40)
นอกจากนี้ ยังมีลูกจ้างสัญชาติลาวอีก 2 ราย ที่เสียชีวิตจากการทำงาน ซึ่งทายาทจะได้รับเงินทดแทนรายเดือนร้อยละ 70 เป็นเวลา 10 ปี โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเดินเรื่องเพื่อลดความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ