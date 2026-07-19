แคนาดาเตรียมอพยพชุมชนในออนแทรีโอ หลังไฟป่าลุกลาม ควันปกคลุมหลายรัฐของสหรัฐฯ

รัฐบาลแคนาดาเตรียมอพยพประชาชนราว 600 คน จากชุมชนฟอร์ตโฮป (Fort Hope) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทรีโอ หลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ ขณะที่ควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมเป็นวงกว้างจนกระทบคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ กองทัพจะจัดส่งอากาศยานเข้าปฏิบัติการอพยพประชาชนออกจากฟอร์ตโฮป ซึ่งกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
รายงานระบุว่า พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทรีโอมีการคมนาคมทางถนนที่จำกัด การเดินทางจึงต้องอาศัยเครื่องบินเป็นหลัก โดยก่อนหน้านี้ประชาชนหลายพันคนจากพื้นที่เสี่ยงได้รับการอพยพไปยังเมืองทางตอนใต้ของรัฐออนแทรีโอแล้ว
ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแคนาดาระบุว่า ในช่วงข้ามคืนพบไฟป่าเพิ่มอีก 69 จุด ส่งผลให้จำนวนไฟป่าทั่วประเทศเพิ่มเป็น 955 จุด ทั้งนี้ พื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาทำลายสะสมเกือบ 28,500 ตารางกิโลเมตร แม้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี
อย่างไรก็ตาม กระแสลมได้พัดพาควันไฟข้ามพรมแดนเข้าสหรัฐฯ จนหลายพื้นที่ต้องประกาศเตือนคุณภาพอากาศและแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
ข้อมูลจากเว็บไซต์ AirNow ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (EPA) ระบุว่า คุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของรัฐออนแทรีอตอนใต้ รวมถึงบางพื้นที่ในรัฐโอไฮโอ เวสต์เวอร์จิเนีย เพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ เวอร์จิเนีย แมริแลนด์ เดลาแวร์ และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในระดับ "ไม่ดีต่อสุขภาพ" (Unhealthy)
ส่วนบางพื้นที่ทางตะวันตกของรัฐเพนซิลเวเนีย รวมถึงเมืองพิตต์สเบิร์ก อยู่ในระดับ "ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมาก" (Very Unhealthy) แม้คาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายในระหว่างวัน
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวตำหนิการบริหารจัดการป่าไม้ของแคนาดา ว่า เป็นสาเหตุที่ทำให้ควันไฟปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ พร้อมระบุว่า สหรัฐฯ จะนำต้นทุนจากมลพิษดังกล่าวไปรวมกับมาตรการภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากแคนาดาในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลแคนาดา ยืนยันว่า นับตั้งแต่ปี 2563 ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดา เพื่อยกระดับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและป้องกันไฟป่า เพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า