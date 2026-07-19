สวนดุสิตโพลชี้ ปชช.กังวลความปลอดภัยเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงซ้ำซาก จี้รัฐตรวจสอบทั่วประเทศ

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ไฟไหม้สถานบันเทิง" กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,121 คน จากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2569 พบว่า
1. จากกรณีไฟไหม้สถานบันเทิง ประชาชนมีความกังวลต่อความปลอดภัยของสถานบันเทิงในประเทศไทยเพียงใด
อันดับ 1 ร้อยละ 42.64 ระบุ กังวลมาก
อันดับ 2 ร้อยละ 36.93 ระบุ ค่อนข้างกังวล
อันดับ 3 ร้อยละ 15.97 ระบุ กังวลเล็กน้อย
อันดับ 4 ร้อยละ 4.46 ระบุ ไม่กังวล
2. เมื่อเข้าไปในสถานบันเทิง ประชาชนมักสังเกตทางหนีไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหรือไม่
อันดับ 1 ร้อยละ 37.73 ระบุ สังเกตเป็นบางครั้ง
อันดับ 2 ร้อยละ 31.04 ระบุ สังเกตทุกครั้ง
อันดับ 3 ร้อยละ 24.44 ระบุ ไม่ค่อยสังเกต
อันดับ 4 ร้อยละ 6.79 ระบุ ไม่เคยสังเกต
3. ประชาชนคิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียจากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงคืออะไร
อันดับ 1 ร้อยละ 79.05 ระบุ ระบบป้องกันอัคคีภัยไม่มีประสิทธิภาพ
อันดับ 2 ร้อยละ 76.72 ระบุ ทางหนีไฟไม่เพียงพอหรือใช้งานไม่ได้
อันดับ 3 ร้อยละ 68.33 ระบุ การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด
4. จากกรณีไฟไหม้สถานบันเทิง ประชาชนคิดว่าภาครัฐควรเร่งดำเนินการอย่างไร
อันดับ 1 ร้อยละ 80.63 ระบุ ตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศ
อันดับ 2 ร้อยละ 77.25 ระบุ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด (ปรับปรุง พ.ร.บ. สถานบริการให้เหมาะสมกับปัจจุบัน)
อันดับ 3 ร้อยละ 72.88 ระบุ ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงต่างๆ
5. ประชาชนเชื่อมั่นหรือไม่ว่า ภาครัฐจะสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงได้
อันดับ 1 ร้อยละ 50.94 ระบุ ไม่ค่อยเชื่อมั่น
อันดับ 2 ร้อยละ 23.37 ระบุ ค่อนข้างเชื่อมั่น
อันดับ 3 ร้อยละ 22.39 ระบุ ไม่เชื่อมั่นเลย
อันดับ 4 ร้อยละ 3.30 ระบุ เชื่อมั่นมาก
สรุปผลโพล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความกังวลในระดับมากต่อความปลอดภัยของสถานบันเทิงในประเทศไทย ร้อยละ 42.64 ขณะที่เมื่อเข้าใช้บริการสถานบันเทิงจะสังเกตทางหนีไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นบางครั้ง ร้อยละ 37.73 ส่วนสาเหตุสำคัญของเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงมาจากระบบป้องกันอัคคีภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 79.05 และ เห็นว่าภาครัฐควรเร่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศ ร้อยละ 80.63 อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างไม่เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงได้ ร้อยละ 50.94
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า เหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้สร้างความเศร้าใจต่อการสูญเสีย และทำให้คำว่า "ช่องโหว่" ของการบังคับใช้กฎหมายถูกตั้งคำถามจากสังคมอีกครั้ง อีกทั้งยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการกำกับดูแลของภาครัฐว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างจริงจังหรือไม่ เพราะกฎหมายจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีการใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิบายว่า เหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงถือว่ากระทบกับความรู้สึกคนไทยอย่างมาก ทำให้เห็นถึงความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่ากฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่ากรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้องทำการตรวจสอบสถานที่ลักษณะนี้ให้เข้มงวด ไม่ใช่เพียงช่วงระยะสั้นๆ ตามกระแสข่าวเท่านั้น สิ่งสำคัญในช่วงนี้อีกเรื่องคือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องกระทำการโดยเร็ว หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีความบกพร่องก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด ผลโพลชี้ให้เห็นว่า ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศ และสร้างระบบป้องกันอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เหตุการณ์ลักษณะนี้คงไม่เกิดขึ้นอีก