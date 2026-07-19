เข้าชมฟรี! กทม.เปิดสวนลุมฯ-สวนรถไฟ ให้ ปชช.ร่วมลุ้นบอลโลกนัดชิง

กรุงเทพมหานครเปิดสวนลุมฯ และ สวนรถไฟ ให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 แมตช์หยุดโลก นัดชิงชนะเลิศ ระหว่าง สเปน 🇪🇸 VS อาร์เจนติน่า 🇦🇷 โดยเปิดให้เข้าชมฟรีทั้งสองแห่ง วันอาทิตย์นี้ (19 ก.ค. 69)
พิกัดที่ 1: สวนลุมพินี (Watch Party In The Park)
เชียร์สดบนจอยักษ์ สัมผัสความมันส์ระดับประวัติศาสตร์
สถานที่: อาคารลุมพินีสถาน สวนลุมพินี
เวลา: ประตูเปิด 23:00 น. (คืนวันอาทิตย์) เป็นต้นไป
พิกัดที่ 2: สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
นั่งเชียร์ชิลๆ ในสวนกว้าง เต็มอิ่มกับบรรยากาศลานตัวหนอน
สถานที่: บริเวณลานตัวหนอน สวนรถไฟ
เวลา: เจ้าหน้าที่เปิดประตู 3 (ฝั่ง J PARK ลานจอดรถ) ตั้งแต่เวลา 23:30 น. เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม: 02-5379221