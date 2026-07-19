กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 21.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางคอแหลม 28.9 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง 28 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางเขน 27.7 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางรัก 27.6 มคก./ลบ.ม.
5. เขตวังทองหลาง 26.7 มคก./ลบ.ม.
6. เขตสัมพันธวงศ์ 26.7 มคก./ลบ.ม.
7. เขตราษฎร์บูรณะ 25.9 มคก./ลบ.ม.
8. เขตสาทร 25.8 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางขุนเทียน 25.7 มคก./ลบ.ม.
10. เขตราชเทวี 25.7 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางนา 25.6 มคก./ลบ.ม.
12. เขตพระนคร 25.6 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 17.9 - 27.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 14.8 - 28 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 13.1 - 26.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 17.4 - 28.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 16.2 - 22.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 17.7 - 25.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี