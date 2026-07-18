จีนยกระดับมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังดินถล่มในนครฉงชิ่ง คร่าชีวิต ปชช.8 ราย

เกิดเหตุหินและดินถล่มในอำเภอแห่งหนึ่งของนครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 8 ราย และยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวน 34 ราย
สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี ของรัฐบาลจีน รายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้มีคำสั่งด่วนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งสั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติดินถล่มในครั้งนี้อย่างละเอียด โดยแรงภัยพิบัติได้ส่งผลให้อาคารที่พักอาศัยหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพังถล่มลงมา นำไปสู่การสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 1,000 ราย ออกจากพื้นที่ใกล้เคียงโดยด่วนเพื่อความปลอดภัย
ทางด้านกระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉินของจีนได้ประกาศยกระดับมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นเป็นระดับที่ 2 พร้อมทั้งจัดส่งทีมกู้ภัยพิเศษจำนวน 100 นาย เดินทางลงพื้นที่ประสบเหตุในทันที เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารอย่างเร่งด่วน