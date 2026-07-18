อัปเดตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ดับ 33 ศพ บาดเจ็บกลุ่มสีแดง 14 ราย

เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตจตุจักร โพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" ข้อมูล ณ เวลา 12.25 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 มีผู้เสียชีวิตรวม 33 ราย ทราบอัตลักษณ์แล้ว 33 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 71 ราย แบ่งเป็น กลุ่มอาการสีแดง (อาการรุนแรง) 14 ราย กลุ่มอาการสีเหลือง (อาการปานกลาง) 9 ราย กลุ่มอาการสีเขียว (อาการเล็กน้อย) 48 ราย ซึ่งผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร โทร. 02513 9713