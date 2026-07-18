โฆษก กต.ยันผลตรวจสอบข่าว เรือถูก IRGC โจมตี ไม่ใช่เรือไทย

ตามที่มีรายงานข่าวเมื่อคืนวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 โดยสำนักข่าวต่างประเทศ รวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านระบุว่า เรือเดินเรือที่ชักธงไทย ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น
ล่าสุด นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน และกองทัพเรือ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวทันที ผลการตรวจสอบเบื้องต้น กองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงและยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า เรือลำที่ปรากฏในกระแสข่าวนั้น ไม่ใช่เรือสัญชาติไทยแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศจะยังคงติดตามพัฒนาการและสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป
เนื่องจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซในขณะนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปยังบริษัทเดินเรือ ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ