ปชน.จี้ กอ.รมน.ใช้งบประชาสัมพันธ์เร่งเจรจาดับไฟใต้

นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงการพิจารณางบประมาณปี 2570 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) ที่เสนอมา 5,735 ล้านบาท ว่า สังคมให้ความสนใจอย่างมากต่อคำพิพากษาของศาล กรณี กอ.รมน. ดำเนินการปฏิบัติการข่าวสาร หรือ ไอโอ ต่อนักสิทธิมนุษยชนที่ทำงานด้านสันติสุขชายแดนภาคใต้ โดยในการประชุมพิจารณางบประมาณปี 2570 ที่ผ่านพบว่า กอ.รมน. มีการของบประมาณเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้อยู่ราว 21 ล้านบาท และการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการอีก 2.3 ล้านบาท จึงสอบถามเพื่อความมั่นใจว่างบดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอโอ ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจาก กอ.รมน.
ทั้งนี้ คงไม่มีหน่วยงานไหนที่จะระบุถึงดำเนินการเรื่องไอโอโดยตรง แต่หากจะมีก็คงซ่อนอยู่ในงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์
นายวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทุกองคาพยพของรัฐเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องดำเนินการไปในทางเดียวกันคือ การพูดคุยกันคือหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา แต่ความสำเร็จไม่ได้อยู่บนโต๊ะเจรจาเท่านั้น ขึ้นอยู่กับเข้าใจของประชาชนนอกพื้นที่ หากสังคมโดยรวมไม่ยอมรับผลการเจรจา ก็ไม่อาจนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เช่น กรณีศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรัฐบาลบรรลุข้อตกลงกับแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร บนหมู่เกาะมินดาเนา ได้ตั้งแต่ปี 2557 แต่ไม่ปฏิบัติได้จริง เนื่องจากผู้แทนราษฎรจากพื้นที่อื่นไม่เห็นด้วย ซึ่งรัฐบาลต้องใช้เวลาอีก 4 ปี เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน ก่อนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะผ่านรัฐสภาในปี 2561
นายวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า ขณะที่ประเทศศรีลังกาที่มีความขัดแย้งกรณีกองกำลังพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลม และนำไปสู่ข้อตกลงของฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้น แต่ข้อเสนอด้านกระจายอำนาจก็ไม่สามารถผ่านรัฐสภาได้ เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากกลุ่มการเมืองและประชาชนนอกพื้นที่ ฉะนั้น ตนจึงขอเสนอว่า กอ.รมน. ควรพลิกโอกาสจากข้อครหาไอโอ มาใช้งบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ราว 23 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วถึงการพูดคุยสันติสุข ซึ่งเป็นทิศทางที่ทุกหน่วยงานของรัฐเห็นพ้องและทำงานร่วมกัน
นายวิสุทธิ์ ย้ำว่า บทเรียนจากต่างประเทศสะท้อนว่า สนามรบที่แท้จริงของการสร้างสันติสุขไม่ได้อยู่เพียงบนโต๊ะเจรจา แต่อยู่ที่ความคิดเห็นของสาธารณชนทั่วประเทศ ถ้าไอโอไหนจะช่วยแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ไอโอนั้นก็คือ การสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน ต่อการพูดคุยเจรจาที่เกิดขึ้น