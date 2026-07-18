สทนช.เตือนไทยเสี่ยงวิกฤตแล้ง ทั้งประเทศมีน้ำใช้ได้ 37%

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลา 7.00 น. ดังนี้
สถานการณ์ฝนสูงสุด รายภาค: ภาคเหนือ จ.ตาก (46 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี (43 มม.) ภาคกลาง จ.สระบุรี (31 มม.) ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี (90 มม.) ภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี (22 มม.) และ ภาคใต้ จ.ยะลา (123 มม.)
สภาพอากาศวันนี้: ประเทศไทยมีฝนลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน
คาดการณ์: ช่วงวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2569 หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือ และด้านตะวันตกของภาคกลาง
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม: ปริมาณน้ำรวม: 56% ของความจุเก็บกัก 44,821 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำใช้การ: 37% (20,696 ล้าน ลบ.ม.)
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาค
ภาคเหนือ: มีปริมาณน้ำ 14,465 ล้าน ลบ.ม. (52%)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีปริมาณน้ำ 5,359 ล้าน ลบ.ม. (44%)
ภาคกลาง: มีปริมาณน้ำ 524 ล้าน ลบ.ม. (28%)
ภาคตะวันออก: มีปริมาณน้ำ 1,292 ล้าน ลบ.ม. (41%)
ภาคตะวันตก: มีปริมาณน้ำ 18,490 ล้าน ลบ.ม. (65%)
ภาคใต้: มีปริมาณน้ำ 4,691 ล้าน ลบ.ม. (61%)
สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ภูมิพล: มีปริมาณน้ำ 7,205 ล้าน ลบ.ม. (54%)
สิริกิติ์: มีปริมาณน้ำ 4,930 ล้าน ลบ.ม. (52%)
แควน้อยบำรุงแดน: มีปริมาณน้ำ 226 ล้าน ลบ.ม. (24%)
ป่าสักชลสิทธิ์: มีปริมาณน้ำ 112 ล้าน ลบ.ม. (13%)
ประกาศแจ้งเตือน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศเฝ้าระวัง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงใช่วงวันที่ 17–20 กรกฎาคม 2569 และเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.60 ถึง 1.30 เมตร บริเวณ อ.บุ่งคล้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และ ตั้งแต่ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลราชธานี
สถานการณ์ฝนสูงสุด รายภาค: ภาคเหนือ จ.ตาก (46 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี (43 มม.) ภาคกลาง จ.สระบุรี (31 มม.) ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี (90 มม.) ภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี (22 มม.) และ ภาคใต้ จ.ยะลา (123 มม.)
สภาพอากาศวันนี้: ประเทศไทยมีฝนลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน
คาดการณ์: ช่วงวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2569 หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือ และด้านตะวันตกของภาคกลาง
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม: ปริมาณน้ำรวม: 56% ของความจุเก็บกัก 44,821 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำใช้การ: 37% (20,696 ล้าน ลบ.ม.)
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาค
ภาคเหนือ: มีปริมาณน้ำ 14,465 ล้าน ลบ.ม. (52%)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีปริมาณน้ำ 5,359 ล้าน ลบ.ม. (44%)
ภาคกลาง: มีปริมาณน้ำ 524 ล้าน ลบ.ม. (28%)
ภาคตะวันออก: มีปริมาณน้ำ 1,292 ล้าน ลบ.ม. (41%)
ภาคตะวันตก: มีปริมาณน้ำ 18,490 ล้าน ลบ.ม. (65%)
ภาคใต้: มีปริมาณน้ำ 4,691 ล้าน ลบ.ม. (61%)
สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ภูมิพล: มีปริมาณน้ำ 7,205 ล้าน ลบ.ม. (54%)
สิริกิติ์: มีปริมาณน้ำ 4,930 ล้าน ลบ.ม. (52%)
แควน้อยบำรุงแดน: มีปริมาณน้ำ 226 ล้าน ลบ.ม. (24%)
ป่าสักชลสิทธิ์: มีปริมาณน้ำ 112 ล้าน ลบ.ม. (13%)
ประกาศแจ้งเตือน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศเฝ้าระวัง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงใช่วงวันที่ 17–20 กรกฎาคม 2569 และเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.60 ถึง 1.30 เมตร บริเวณ อ.บุ่งคล้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และ ตั้งแต่ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลราชธานี