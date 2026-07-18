เตรียมเปิดการจราจร ถ.ประชาธิปก จากวงเวียนใหญ่-แยกบ้านแขก 19 ก.ค.นี้

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน (Grouting) ที่ความลึกถึง 37 เมตร อย่างต่อเนื่อง เพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์ รวมถึงเฝ้าระวังตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ 30 เมตร พบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีนัยสำคัญ พร้อมจัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัยของถนนในบริเวณดังกล่าว พบไม่มีการทรุดตัวของถนนเพิ่มขึ้น จึงเตรียมเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปก ฝั่งขาเข้า 3 ช่อง จากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าแยกบ้านแขก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าว
สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก ที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ สามารถใช้เส้นทางทดแทน ดังนี้
• เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้า มุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขก จากนั้นตรงไป เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดง และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดหญ้า มุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่
• เส้นทางจากถนนอิสรภาพ มุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตรงผ่านแยกบ้านแขก จากนั้นตรงไปเลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนท่าดินแดง และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดหญ้า มุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่
ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4356 5211 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline
ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน (Grouting) ที่ความลึกถึง 37 เมตร อย่างต่อเนื่อง เพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์ รวมถึงเฝ้าระวังตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ 30 เมตร พบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีนัยสำคัญ พร้อมจัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัยของถนนในบริเวณดังกล่าว พบไม่มีการทรุดตัวของถนนเพิ่มขึ้น จึงเตรียมเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปก ฝั่งขาเข้า 3 ช่อง จากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าแยกบ้านแขก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าว
สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก ที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ สามารถใช้เส้นทางทดแทน ดังนี้
• เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้า มุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขก จากนั้นตรงไป เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดง และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดหญ้า มุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่
• เส้นทางจากถนนอิสรภาพ มุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตรงผ่านแยกบ้านแขก จากนั้นตรงไปเลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนท่าดินแดง และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดหญ้า มุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่
ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4356 5211 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline