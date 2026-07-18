โฆษก ทร.แจงเรือที่ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ ไม่ใช่เรือไทย

พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือที่ชักธงไทยลำหนึ่งถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันศุกร์ (17 ก.ค.) หลังพยายามเดินเรือผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือ กับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศปก.ศรชล.) และศูนย์ Vessel Traffic Service (VTS) กรมเจ้าท่า พบว่า เรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทย แต่อย่างใด
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมาน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1 ลำ โดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้ว ได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัย การเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติ
กองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล