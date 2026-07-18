เตือนภัยสึนามิ! หลังแผ่นดินไหว 7.3 นอกชายฝั่งเม็กซิโก สะเทือนถึงกัวเตมาลา-เอลซัลวาดอร์

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.3 แมกนิจูด นอกชายฝั่งรัฐเชียปัส ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศเม็กซิโก เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงประเทศกัวเตมาลา และเอลซัลวาดอร์ มีอาคารหลายแห่งสั่นไหว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่า ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือความเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้น
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่า จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินประมาณ 15.2 กิโลเมตร โดยมีปรับแก้ข้อมูลจากการประเมินครั้งแรก ซึ่งเคยระบุว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูด ที่ความลึกเพียง 10 กิโลเมตร
หลังเกิดแผ่นดินไหว ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐฯ ได้ออกประกาศว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นสึนามิที่เป็นอันตรายบริเวณชายฝั่งที่อยู่ภายในระยะประมาณ 300 กิโลเมตร จากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว ซึ่งอยู่ในทะเลห่างจากเมืองชายฝั่งเล็กๆ ชื่อปวยร์โต มาเดโร ประมาณ 58 กิโลเมตร
ศูนย์เตือนภัยสึนามิระบุว่า คลื่นที่เกิดขึ้นอาจมีระดับสูงกว่าระดับน้ำขึ้นตามปกติประมาณ 0.3 เมตร ถึง 1 เมตร ในบางพื้นที่ชายฝั่งของเม็กซิโกและกัวเตมาลา
นอกจากนี้ หลังแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งแรกยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกหลายครั้ง โดยบางครั้งมีขนาดความรุนแรงอยู่ระหว่าง 5-6 แมกนิจูด ซึ่งประชาชนในเม็กซิโก กัวเตมาลา และเอลซัลวาดอร์ ต่างสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้
ประธานาธิบดีคลอเดีย เชนบาม ของเม็กซิโก กล่าวว่า ทางการได้เปิดใช้มาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม ทั้งรัฐเชียปัส และรัฐตาบัสโก ซึ่งอยู่ติดกันยังไม่พบปัญหาหรือความเสียหายที่สำคัญ
ขณะที่ประธานาธิบดีเบร์นาร์โด อาเรวาโล ของกัวเตมาลา กล่าวว่า ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
แผ่นดินไหวใหญ่ในลาตินอเมริกาครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่เวเนซุเอลายังคงอยู่ระหว่างการฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูด ซึ่งเกิดขึ้นติดต่อกันในเวลาเพียงไม่ถึงนาที เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา