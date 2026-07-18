กยศ.ย้ำผู้กู้ยืมเงินที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญา ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รักษาการแทน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ กยศ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ รวมถึงผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีหลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด หรืออยู่ระหว่างการบังคับคดี สามารถทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระออกไปอีก 15 ปี โดยกำหนดให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือนในจำนวนเงินที่เท่ากันภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนติดต่อกัน ซึ่งผู้กู้ยืมเงินได้รับสิทธิปลดภาระผู้ค้ำประกันทันที และจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาครบถ้วนนั้น
กยศ. ขอแจ้งเตือนว่าตามสัญญาดังกล่าว หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการผิดนัดติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม สะสมกันถึง 6 งวด หรือระยะเวลาผ่อนชำระตามสัญญาเหลือน้อยกว่า 6 งวด และผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ผ่อนชำระงวดใดงวดหนึ่งจะถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดนัดตามสัญญา และส่งผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลงทันที ซึ่ง กยศ. จะนำเบี้ยปรับที่ตั้งพักแขวนไว้กลับคืนมาเป็นทุนทรัพย์ และดำเนินการกับผู้กู้ยืมเงินตามขั้นตอนทางกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง และป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ กยศ. จึงขอให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
กยศ. จึงขอย้ำเตือนผู้กู้ยืมเงินทุกท่านให้ชำระหนี้คืนตามกำหนด เพื่อลดจำนวนผู้กู้ยืมเงินที่อาจต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมาย การชำระหนี้คืนของผู้กู้ยืมเงินจะช่วยให้กองทุนมีเงินหมุนเวียนเพียงพอ เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง