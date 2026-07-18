"อนุทิน" นำคณะเยือนเฉิงตู ย้ำ รบ.พร้อมเป็นกำแพงหนุนนักธุรกิจไทยลุยตลาดจีน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นักธุรกิจถึง 153 คน จาก 48 บริษัท จะเดินทางมาเยือนจีน เพื่อร่วมงานเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่ 4 ที่นครเฉิงตู ในวันนี้ (18 ก.ค.) ว่า ไม่อยากให้มองว่าใครพาใครมา เพราะนักธุรกิจเหล่านี้ล้วนมองเห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโต
ทั้งนี้ หากนักธุรกิจเหล่านี้ไม่เห็นว่ามีประโยชน์ก็คงไม่เสียเวลาเดินทางมา โดยการที่ภาคเอกชนไทยกว่า 100 ราย มาร่วมงาน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกัน
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพง คอยสนับสนุน และให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักลงทุนอย่างเต็มที่
สำหรับการเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก ค.ศ. 2026 (2026 World Artificial Intelligence Conference) ภายใต้หัวข้อ "AI Partnership for a Brighter Future" โดยมีนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการเข้าร่วม ในเวทีดังกล่าว ประเทศไทยได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำหลายประเทศ โดยเห็นพ้องต้องกันว่าในโลกยุคเทคโนโลยี ทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือกัน เนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างมหาศาล
ดังนั้น สิ่งที่ผู้นำทุกประเทศเห็นตรงกันคือ ความจำเป็นต้องควบคุม AI ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาล ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเท่านั้น และที่สำคัญต้องสนับสนุนให้มีการนำ AI มาใช้ในการปราบปรามผู้ที่นำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย