สื่ออิหร่านเผยเรือไทยถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ หลังฝืนคำเตือน IRGC

สำนักข่าว Anadolu Agency (AA) ของตุรกี รายงานโดยอ้างสำนักข่าว Tasnim ของอิหร่าน ว่า เรือที่ชักธงไทยลำหนึ่งถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์ (17 ก.ค.) หลังพยายามเดินเรือผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC)
รายงานระบุว่า แหล่งข่าวเปิดเผยกับ Tasnim ว่า ก่อนเกิดเหตุ เรือดังกล่าวพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ปฏิบัติตามคำเตือน และไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือของ IRGC ส่งผลให้เรือถูกสกัดไม่ให้เดินทางผ่านช่องแคบ ก่อนที่จะตกเป็นเป้าหมายโจมตี
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือลำดังกล่าว รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหาย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะที่ทางการไทยยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อเหตุการณ์นี้