กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 22.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางนา 31.7 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางขุนเทียน 31.1 มคก./ลบ.ม.
3. เขตวังทองหลาง 29.8 มคก./ลบ.ม.
4. เขตราชเทวี 29.7 มคก./ลบ.ม.
5. เขตประเวศ 29.2 มคก./ลบ.ม.
6. เขตราษฎร์บูรณะ 28.4 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางกอกใหญ่ 28.3 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางเขน 28.3 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางรัก 28.3 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางคอแหลม 27.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตลาดกระบัง 27.1 มคก./ลบ.ม.
12. เขตสัมพันธวงศ์ 26.9 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 19 - 28.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 18 - 29.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 15.2 - 29.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 16.7 - 31.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 17.9 - 28.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 17.5 - 31.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี