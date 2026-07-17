ยธ.มอบเงินเยียวยา 3 ล้าน ทายาทพระ 10 รูป ถูกกระบะพุ่งชน

วันนี้ (17 ก.ค.) เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาแก่ทายาทพระสงฆ์ 10 รูป ที่มรณภาพจากเหตุรถพุ่งชน โดยมีนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วม
พ.ต.อ.อิทธิกร กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว จึงสั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งอนุมัติเงินเยียวยาแก่ทายาทพระสงฆ์ทั้ง 10 รูป รายละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 3 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม
ด้านนายไตรยฤทธิ์ ระบุว่า การช่วยเหลือครั้งนี้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ พร้อมเปิดเผยว่า ขณะนี้กฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศใช้ ซึ่งจะขยายความช่วยเหลือไปถึงผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับกุมผิดตัว เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานสากล
ขณะที่ทายาทพระที่มรณภาพยังเรียกร้องให้ครอบครัวผู้ก่อเหตุออกมาแสดงความรับผิดชอบ โดยนางเบญจาทิพย์ ทองบุราณ ทายาทพระรัชตะ ทองบุราณ ระบุว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุ ครอบครัวผู้ก่อเหตุไม่เคยติดต่อหรือมาขอขมา พร้อมยืนยันจะดำเนินคดีแพ่งตามสิทธิ ส่วนนายชัยฤทธิ์ อังกาบ ทายาทพระนิคม อังกาบ กล่าวว่า เงินเยียวยาไม่อาจทดแทนความสูญเสียได้ พร้อมเรียกร้องให้ผู้ปกครองตระหนักถึงการดูแลบุตรหลาน และให้ครอบครัวผู้ก่อเหตุออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงใจ