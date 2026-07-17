กทม.เปิดเมนูใหม่ใน 'Traffy Fondue' แจ้งสถานประกอบการเสี่ยงไม่ปลอดภัย

เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ข้อความ กทม. เปิดเมนูใหม่ใน Traffy Fondue ชวนประชาชนช่วยสอดส่องสถานประกอบการเสี่ยง โดยระบุว่า กทม. ชวนประชาชนและนักเที่ยวร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นสถานประกอบการเสี่ยงไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งข้อมูลผ่านเมนูใหม่บน Traffy Fondue ได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน คือ 1. เลือกประเภทปัญหาที่พบ 2. พิมพ์รายละเอียดปัญหา 3. แนบรูปภาพปัญหา 4. แชร์ตำแหน่งที่พบปัญหา
และในขั้นถัดไป กทม. จะเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Open Data เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยในสถานประกอบการต่างๆ ได้เอง ทั้งนี้ ระบบจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ทุกคนสามารถแจ้งเหตุได้อย่างสบายใจ