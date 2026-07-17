"สี จิ้นผิง" หนุนไทย-กัมพูชาแสวงหาทางออกผ่านการเจรจาและหารือเชิงสร้างสรรค์

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน เรียกร้องให้จีนและกัมพูชาสืบสานมิตรภาพอันแน่นแฟ้นดุจเหล็กกล้า ซึ่งได้รับการวางรากฐานจากผู้นำรุ่นก่อนของทั้งสองประเทศ
ประธานาธิบดีสี กล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวระหว่างการพบหารือกับนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งเดินทางเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์โลก และการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลก ที่นครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ
ประธานาธิบดีสี กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายควรร่วมกันยกระดับกรอบความร่วมมือ "เพชรหกเหลี่ยม" (Diamond Hexagon) และยกระดับการสร้างประชาคมจีน-กัมพูชาที่มีอนาคตร่วมกันในทุกสภาพการณ์สำหรับยุคใหม่
ประธานาธิบดีสี เน้นย้ำว่า ทั้งสองฝ่ายควรเร่งพัฒนา "ระเบียงการพัฒนาอุตสาหกรรม" (Industrial Development Corridor) และ "ระเบียงปลาและข้าว" (Fish and Rice Corridor) รวมทั้งยกระดับภาคส่วนดั้งเดิม เช่น พลังงานไฟฟ้า และการเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์และเศรษฐกิจดิจิทัล
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน เช่น การปลอมแปลงสินค้า การลักลอบนำเข้าสินค้า การพนันออนไลน์ และการฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคม
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสี กล่าวด้วยว่า การรักษาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย และการค่อยๆ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จะเอื้อต่อผลประโยชน์พื้นฐานและผลประโยชน์ระยะยาวของทั้งสองประเทศ พร้อมระบุว่า จีนสนับสนุนให้กัมพูชาและไทยแสวงหาทางออกผ่านการเจรจาและการหารือ และจีนพร้อมที่จะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องดังกล่าว