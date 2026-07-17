"แสวง" นั่งเลขาฯ กกต.ต่อ หลังมติ 5:2 ยกเลิกผลประเมินต่ำกว่าเกณฑ์

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 กกต. มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ประจำปีงบประมาณ 2568 ของ กกต. ชุดที่นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธาน โดย กกต. ชุดปัจจุบัน จะเป็นผู้ประเมินเอ ซึ่งก็จะส่งผลให้นายแสวง ยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ต่อไปได้
สำหรับกรณีปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจาก กกต. ชุดที่มีนายอิทธิพร เป็นประธาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวง ในปี 2568 ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างจะต้องมีการยกเลิก และนายแสวง จะต้องพ้นจากตำแหน่ง แต่เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อมีมติของที่ประชุม กกต. จนกระทั่ง กกต. ชุดนายอิทธิพร รวมถึงตัวนายอิทธิพร พ้นจากวาระ
ดังนั้น เมื่อ กกต. ชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ และมีการเผยแพร่ข่าวว่า นายแสวง ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ60 รวมถึงมีปัญหาข้อกฎหมายที่หนึ่งใน กกต. ชุดของนายอิทธิพร ขอเรียกคืนเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวง เพราะสงสัยว่า กกต. ที่พ้นจากตำแหน่งมาแล้ว มีอำนาจในการประเมินหรือไม่ และ กกต. ชุดปัจจุบันตั้งข้อสังเกตว่าอำนาจการประเมินควรเป็นของ กกต. ชุดใด จึงได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานกฤษฎีกาแต่ทางกฤษฎีกาแจ้งว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาหรือตีความข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างและผลการประเมินของนายแสวง และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของ กกต. กระบวนการต้องสิ้นสุดที่ กกต. เท่านั้น
นอกจากสำนักงาน กกต. จะหารือเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานกฤษฎีกาแล้ว ยังได้นำเรื่องดังกล่าวให้คณะที่ปรึกษา กกต. ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธาน กกต.เป็นประธาน ได้พิจารณา และเห็นว่า ตามสัญญาจ้างกำหนดให้ กกต. ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมิน อีกทั้งในอดีตการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กกต. คนก่อน ก็จะประเมินโดย กกต. ชุดที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น คณะที่ปรึกษากฎหมายจึงมีมติเสียงข้างมากเสนอ ว่าอำนาจการประเมินฯเป็นของกกต.ชุดปัจจุบัน
ซึ่งในการพิจารณาของที่ประชุม กกต. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม มีรายงานว่าหนึ่งใน กกต. ที่ก่อนหน้านี้เคยอภิปรายคัดค้านว่า กกต. ชุดใหม่ทั้ง 4 คน ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะให้คะแนนประเมินนายแสวง เพราะเพิ่งทำงานร่วมกันไม่กี่เดือน แต่ครั้งนี้กับกลับลำลงมติให้ยกเลิกผลการประเมินฯของ กกต. ชุดเก่า
อย่างไรก็ตาม การมีมติดังกล่าวของ กกต เชื่อว่าจะทำให้นายแสวง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.ไ ด้ยาวไปจนถึงครบวาระ 5 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2570 อย่างไร้ปัญหา