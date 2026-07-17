'มศว' ตั้ง กก.สอบวินัยร้ายแรงบุคลากรเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตรวจสอบกรณีที่ปรากฏข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อเท็จริงปรากฏอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้รายงานผลการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลปรากฏว่า มีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่มีมูลเพียงพอในการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 ราย มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เป็นกระบวนการตามกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้สิทธิชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ ดังนั้น การดำเนินการในขั้นตอนนี้ ยังไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำผิดทางวินัย จนกว่าคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการแล้วเสร็จ และมหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงได้เร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้น และดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฎและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่กระทบต่อความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ใด หากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ