ผู้นำจีนประกาศหนุนรัฐบาลไทยบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีน รายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน กล่าวในวันนี้ว่า จีนสนับสนุนประเทศไทยอย่างมั่นคงในการดำเนินแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศ และสนับสนุนรัฐบาลชุดใหม่ของไทยในการบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวระหว่างการพบหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้เดินทางเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์โลก และการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลก ที่นครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ
สี จิ้นผิง ย้ำว่า จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทยในการดำเนินนโยบายการทูตกับประเทศเพื่อนบ้าน และจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อถือได้และไว้วางใจได้ของไทยมาโดยตลอด
ประธานาธิบดีสี กล่าวว่า ทั้งสองประเทศควรเร่งสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน ซึ่งมีความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่ความทันสมัยของทั้งสองประเทศ และมีส่วนช่วยส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความรุ่งเรืองของภูมิภาค
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสี ยังเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเร่งการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย และการเชื่อมโยงเครือข่ายทางรถไฟระหว่างจีน ลาว และไทย พร้อมทั้งขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมอวกาศ และพลังงานสะอาด