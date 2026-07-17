"อนุทิน" ร่วมเฟรม "สี จิ้นผิง" ย้ำ ไทย-จีน เป็นครอบครัวเดียวกัน

เมื่อเวลา 15.54 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความเป็นภาษาจีน ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยระบุว่า "จีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน" พร้อมรูปยืนถ่ายภาพร่วมกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2569 เพื่อเข้าร่วมการประชุมต่างๆ