พาณิชย์ยันสถานการณ์ราคาทุเรียนภาคใต้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายจักรา ยอดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษกกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันแถลง ว่า ปี 2569 ผลผลิตทุเรียนภาคใต้คาดมีประมาณ 752,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 30 ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 35 หรือราว 260,000 ตัน เหลือผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดอีกราว 490,000 ตัน โดยจังหวัดหลัก ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และยะลา
นายวิทยากร กล่าวว่า ราคาทุเรียนช่วงต้นฤดูกาลได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งการชะลอรับซื้อของตลาดจีน ปัญหาทุเรียนอ่อนบางล็อตที่ส่งออก รวมถึงผลผลิตจากหลายพื้นที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยตลาดส่งออกกลับมามีความต้องการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทุเรียนคุณภาพดีปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเกรด AB อยู่ที่ประมาณ 85 บาทต่อกิโลกรัม และบางเกรดปรับสูงกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตรวมประมาณ 300,000 ตัน ผ่านการเชื่อมโยงตลาดสด ตลาดกลาง โมเดิร์นเทรด ผู้ค้าส่ง และผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภค การไลฟ์คอมเมิร์ซ การเปิดจุดจำหน่าย และสนับสนุนด้านการขนส่ง เพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต นอกจากนี้ ยังประสานผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปรับซื้อทุเรียนเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งและแปรรูป เพื่อรองรับผลผลิตที่ไม่เหมาะสำหรับการส่งออก และลดผลกระทบต่อราคาทุเรียนสดในตลาด
สำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าทุเรียนบางพื้นที่มีราคาตกต่ำ นายวิทยากร ชี้แจงว่า เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านผลขนาดเล็กที่มีปริมาณไม่มาก และส่วนใหญ่รับซื้อเพื่อนำไปแปรรูป จึงไม่ใช่ราคาของทุเรียนหมอนทองที่ซื้อขายในตลาดโดยรวม
ด้านนายจักรา ยอดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เร่งเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่เข้ารับซื้อทุเรียนหมอนทอง เพื่อลดแรงกดดันด้านราคา ขณะที่ทุเรียนพันธุ์หลงลับแลและหลินลับแล ซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัด แทบไม่ได้รับผลกระทบด้านราคา และผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบทั้งหมดแล้ว
นายวิทยากร กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาทุเรียนภาคใต้อย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผลักดันให้ราคาทุเรียนปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของฤดูกาล