มติ กสถ.เพิกถอน 5,924 คน พ้นข้าราชการท้องถิ่น หลังโกงสอบ

วันนี้ (17 ก.ค.) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ที่บรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรก จำนวน 3,621 คน ที่พบมีการแก้ไขคะแนนให้ผ่านการสอบ
นายอรรษิษฐ์ เปิดเผยหลังประชุมว่า ที่ประชุม กสถ. ใช้อำนาจตาม มาตรา 49 ของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพิกถอนบัญชีเดิมทั้งหมด 5,924 คน โดยจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ เรียงลำดับใหม่ เรียกบรรจุแต่งตั้งใหม่ ส่วนคนที่บรรจุแต่งตั้งไปแล้ว ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด ส่วนผู้ที่สอบได้โดยสุจริต ก็จะได้ถูกเรียกมาบรรจุแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ ประธาน กสถ. จะลงนามยกเลิกประกาศดังกล่าว และลงนามขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบได้ใหม่ต่อไป
สำหรับการประชุม กสถ. มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายวันชัย จันทร์พร ประธาน กสถ. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญประสงค์ นวลสายย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก่อนหน้านั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย เคยระบุว่า หลังจากที่ กสถ. มีมติแล้ว จะดำเนินการแจ้งรายชื่อไปยังแต่ละจังหวัด เพื่อส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้บรรจุ ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทั้งนี้ กรณีโกงสอบท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ เคยระบุว่า ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบผู้มีคะแนนสอบผิดปกติรวม 5,814 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 จำนวน 3,621 ราย เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตและชัดเจน
กลุ่มที่ 2 จำนวน 1,713 ราย เป็นผู้ที่เดิมมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่กลับมีคะแนนเพิ่มขึ้นอีกอย่างผิดปกติ
กลุ่มที่ 3 จำนวน 480 ราย เป็นผู้ที่คะแนนแตกต่างจากคะแนนเดิมเพียง 1 คะแนน แต่กระดาษคำตอบหรือเอกสารที่ใช้ตรวจสอบยังไม่ชัดเจน จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม