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"เจ้าหญิงแอนน์" ทรงประทับเรือ ทอดพระเนตรทัศนียภาพพระบรมมหาราชวัง และแม่น้ำเจ้าพระยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เวลา 16.00 น. วันที่ 17 กรกฏาคม 2569 เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร พร้อมด้วยพระสวามี เสด็จมาทรงประทับเรือ ณ ท่าราชวรดิฐ เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพพระบรมมหาราชวังและแม่น้ำเจ้าพระยา