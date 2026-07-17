สภาค่าจ้างเวียดนามไฟเขียวปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำระดับภูมิภาค เริ่มใช้ปี 70

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สภาค่าจ้างแห่งชาติเวียดนามอนุมัติการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำระดับภูมิภาคเฉลี่ย 7.8% เพิ่มขึ้น 310,000-390,000 ดองเวียดนาม ส่งผลให้ค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนสูงสุดอยู่ที่ 5.7 ล้านดองเวียดนาม เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2570
เหงียน ดุย เฮือ รองประธานสมาพันธ์แรงงานแห่งเวียดนาม กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าแรงที่เสนอนี้จะช่วยรับรองมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ำที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับเลขสองหลัก
ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของเวียดนามเพิ่มขึ้น 4.38% เมื่อเทียบรายปี ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ของปี 2569 โดยข้อเสนอปรับขึ้นค่าแรงจะถูกยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อการรับรองต่อไป