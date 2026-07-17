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ราคาทองวันนี้ปรับ 25 ครั้ง [-400] รูปพรรณขายออก 64,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 25 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 400 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,500 บาท ขายออกบาทละ 63,700 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,231.80 บาท ขายออกบาทละ 64,500 บาท