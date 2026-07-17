ในหลวงพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน นร.- คณะครู รร.โยธินบูรณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน และการโภชนาการที่ดีของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ในสถานสงเคราะห์ และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวนรวม 3,765 คน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 เพื่อให้นักเรียน คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อย หลากหลาย และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ อันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
สำหรับรายการอาหารในวันนี้ อาทิ หมี่คลุกไก่ฉีก ข้าวหมูแดงหมูกรอบ สเต๊กปลาทอด ขนมโตเกียว ข้าวปั้น เกี๊ยวซ่า ทาโกะยากิ ไอศกรีมกะทิ สตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ต ไก่ทอดเคเอฟซี น้ำดื่ม และเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นต้น
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ในโอกาสนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ นักเรียน คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โรงเรียนโยธินบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2478 มีเนื้อที่ จำนวน 16 ไร่ ประกอบด้วย 5 อาคารเรียน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายรวม 3,765 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 255 คน มีการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการห้องเรียนปกติ โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโครงการนานาชาติ ซึ่งได้พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งการเรียนรู้ และได้มาตรฐานสากลธำรงไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน