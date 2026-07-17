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หุ้นไทยปิดซื้อขายวันนี้ +3.75 จุด มูลค่าซื้อขาย 91,777.01 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 3.75 จุด หรือ +0.23% ที่ระดับ 1,639.04 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 91,777.01 ล้านบาท