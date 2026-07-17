รัฐบาลเดินหน้าโครงการ "60 ยังแจ๋ว" เปิดโอกาสผู้สูงวัยมีงานทำ หนุนสร้างรายได้

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ผ่านโครงการ "60 ยังแจ๋ว" ความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยอายุ 60-70 ปี ได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตมาต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ขณะที่แรงงานวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังคงมีศักยภาพและประสบการณ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน การส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้ทำงานอย่างเหมาะสมกับวัย จึงเป็นทั้งการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ และช่วยเสริมกำลังแรงงานเพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจในอนาคต
สำหรับโครงการ "60 ยังแจ๋ว" ครอบคลุมความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ การพัฒนาทักษะอาชีพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้สูงอายุใน Makro และ Lotus เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพ โดยจะดำเนินการร่วมกันเป็นระยะเวลา 2 ปี
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ย้ำว่า โครงการ "60 ยังแจ๋ว" ไม่ได้เปิดโอกาสเพียงให้ผู้สูงอายุมีงานทำ แต่ยังช่วยต่อยอดทักษะ เปิดช่องทางสร้างรายได้ และสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในฐานะแรงงานที่มีคุณค่าและผู้ประกอบการที่มีฝีมือ รัฐบาลเชื่อว่าการสร้างโอกาสเช่นนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย