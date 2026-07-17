ทหารไทยเหยียบกับระเบิดเก่า บาดเจ็บเล็กน้อย 2 นาย ระหว่างปรับปรุงฐานปฏิบัติการภูผา อ.กันทรลักษ์

กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (17 กรกฎาคม) ได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) กรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่ 122 กองพันทหารราบที่ 12 ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่า ที่ทำงานไม่เต็มที่ บาดเจ็บเล็กน้อย ระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ก่อนเร่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ทุกนายอาการปลอดภัย
รายงานระบุว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ขณะที่หมู่ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ L60 สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 122 กำลังปฏิบัติภารกิจถากถางพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ปฏิบัติการ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จ่าสิบเอกจักรกฤษ บัวแก้ว ผู้บังคับหมู่ปืนต่อสู้อากาศยาน กองร้อยทหารราบที่ 122 ได้เหยียบทุ่นระเบิดเก่า เป็นทุ่นระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ โดยแรงระเบิดทำงานไม่เต็มกำลัง ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าและข้อเท้าขวา มีอาการบวมช้ำจากแรงอัดของระเบิด มีอาการจุกเล็กน้อย
นอกจากนี้ จ่าสิบเอกสาธิต ผ่องแก้ว พลเล็งปืนต่อสู้อากาศยาน ซึ่งอยู่ระหว่างช่วยถากถางพื้นที่เดียวกัน ได้รับผลกระทบจากสะเก็ดหินและดินที่กระเด็นจากแรงระเบิด เบื้องต้นไม่พบบาดแผลลึก แต่ได้นำตัวเข้ารับการตรวจรักษาเพื่อประเมินอาการอย่างละเอียด
ภายหลังเกิดเหตุ หน่วยได้ดำเนินการลำเลียงกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 นาย ออกจากพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลกันทรลักษ์โดยทันที เพื่อรับการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
กองกำลังสุรนารี รายงานผลการปฏิบัติว่า การลำเลียงผู้บาดเจ็บเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกำลังพลทั้ง 2 นายถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย ขณะที่หน่วยยังคงติดตามอาการของผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินมาตรการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยเบื้องต้นระเบิดดังกล่าวเป็นระเบียบค้างเก่า ได้รับบาดเจ็บทั้งสองนาย อาการปลอดภัย ถามตอบรู้เรื่อง ไม่มีส่วนไหนฉีกขาด ไม่มีอวัยวะสูญเสีย เพียงแต่มีอาการจุกแน่นจากแรงระเบิด