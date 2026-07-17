ผลสำรวจชี้ นานาชาติมอง 'จีน' ดีกว่า 'สหรัฐฯ' เชื่อมั่น 'สี จิ้นผิง' มากกว่า 'ทรัมป์'

สถาบันวิจัย Pew Research Center ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า 42,000 คน ใน 36 ประเทศ/ดินแดน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 13 พฤษภาคม 2569 และเผยแพร่ผลสำรวจเมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
โดยข้อมูลสำคัญจากผลสำรวจ พบว่า
- 25 จาก 36 ประเทศ/ดินแดน มีทัศนคติเชิงบวกต่อจีนมากกว่าสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง รวมถึงในแคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐฯ
- 6 ประเทศ มีทัศนคติเชิงบวกต่อสหรัฐฯ มากกว่าจีน ได้แก่ โปแลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น และอิสราเอล
- 5 ประเทศ/ดินแดน มีทัศนคติต่อจีนและสหรัฐฯ ใกล้เคียงกัน
- 22 ประเทศมีความเชื่อมั่นต่อสี จิ้นผิง มากกว่าโดนัลด์ ทรัมป์ แม้ว่าระดับความเชื่อมั่นต่อผู้นำทั้งสองยังอยู่ในระดับต่ำก็ตาม
- สหรัฐฯ มีคะแนนเหนือกว่าจีนเพียงด้านเดียว คือการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล แต่มีผลต่างของคะแนนเพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา 20 ประเทศที่มีข้อมูลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2566 พบว่า ปัจจุบัน 46% มีทัศนคติเชิงบวกต่อจีน เทียบกับ 36% ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อสหรัฐฯ สวนทางกับเมื่อสามปีที่แล้วซึ่ง 58% มีทัศนคติเชิงบวกต่อสหรัฐฯ และ 32% มีทัศนคติเชิงบวกต่อจีน
ผลสำรวจยังพบว่า ประเทศพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐฯ บางส่วนมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยในแคนาดา สัดส่วนผู้มีทัศนคติเชิงบวกต่อสหรัฐฯ ลดลงจาก 57% ในปี 2566 เหลือเพียง 33% ขณะที่ผู้มีทัศนคติเชิงบวกต่อจีนเพิ่มขึ้นจาก 14% เป็น 44% โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดา และกล่าวซ้ำหลายครั้งว่า แคนาดา ควรเป็น "รัฐที่ 51" ของสหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน หลายประเทศในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และสเปน ก็มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปในทางบวกต่อจีนเช่นกัน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ที่ถดถอยลงจากข้อพิพาทด้านภาษี การกดดันพันธมิตรนาโตให้เพิ่มงบกลาโหม การวิจารณ์ยุโรปที่ไม่สนับสนุนการทำสงครามกับอิหร่าน รวมถึงการเรียกร้องให้เดนมาร์กขายกรีนแลนด์ให้แก่สหรัฐฯ
ผลสำรวจยังพบว่า ปัจจุบัน ทัศนคติในภูมิภาคลาตินอเมริกาเริ่มเอนเอียงไปทางจีนมากกว่าสหรัฐฯ เล็กน้อย โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์เข้าควบคุมเวเนซุเอลา รวมถึงข่มขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อเม็กซิโก โคลอมเบีย และคิวบา ตลอดจนสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ โจมตีเรือในทะเลแคริบเบียนภายใต้ภารกิจที่อ้างว่าเป็นการปราบปรามยาเสพติด
ลอรา ซิลเวอร์ รองผู้อำนวยการ Pew Research Center และผู้ร่วมจัดทำรายงาน ระบุว่า มุมมองบางส่วนต่อสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำสุดหรือใกล้เคียงระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปีของการจัดทำผลสำรวจทั่วโลกของ Pew ที่จีนถูกมองในแง่บวกมากกว่าสหรัฐฯ
ซิลเวอร์ ระบุว่า จีนได้รับประโยชน์จากภาพลักษณ์การเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือกว่า โดยปัจจัยสำคัญมาจากทัศนคติที่ดีขึ้นต่อจีน หลังประเทศฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทางตรงกันข้าม ทัศนคติต่อสหรัฐฯ ย่ำแย่ลงหลังจาก ทรัมป์ เปิดฉากทำสงครามกับอิหร่าน โดยผู้ตอบแบบสำรวจมองว่าสหรัฐฯ ไม่ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ และมีความเชื่อมั่นต่อ ทรัมป์ น้อยลง