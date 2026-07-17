ไทยลั่น! ไม่เชื่อเขมรอ้างทหารเสียวินัย ยิงปืน 3 นัดใกล้เขตฐานทหารไทย

พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เปิดเผยถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทย และกัมพูชา ที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา 3 นัด เข้ามาใกล้เขตฐานทหารไทย ว่า เราได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่ยึดถือ แต่ฝั่งกัมพูชามีการติดต่อเข้ามา เพื่อพูดคุยกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ ซึ่งเราได้ท้วงติงว่า เหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีก หากเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา หากยังล่วงล้ำ หรือผิดไปจากข้อตกลง จะดำเนินการตามขั้นตอน
ส่วนกัมพูชาได้แจ้งสาเหตุ เเต่บอกแบบตรงไปตรงมาว่า "เชื่อไม่ได้" จะอ้างว่า เสียวินัย กำลังพลมีปัญหา หรือดื่มสุรา เราไม่เชื่อถือ เชื่อแต่เรื่องจริงว่า เรื่องนี้มีการดำเนินการ และตอบโต้ไป
เมื่อถามถึงการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา กองทัพภาคที่ 2 ของไทย และภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา หรือ RBC ที่ได้แจ้งไปว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 จนถึงปัจจุบัน ได้ยินเสียงระเบิดรวม 19 ครั้งนั้น เสธ ทบ. กล่าวว่า เรื่องนี้ได้แจ้งฝั่งกัมพูชาไป เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากเกิดขึ้นตามแนวชายแดน แม้จะอยู่ในเขตกัมพูชาก็ตาม ก็ไม่ควรเกิดขึ้น กำลังพลกัมพูชาต้องระมัดระวัง
ส่วนความคืบหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ หลังกรมชลประทานตั้งงบประมานเพื่อก่อสร้างแล้วนั้น ตนได้เข้าไปพูดคุยกับกรมชลประทานถึงแนวทางการดำเนินการ และรายงานนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยได้มีบัญชามาว่า จะดูเรื่องงบประมาณ เชื่อว่าไม่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นงบจากทางกรมชลประทาน งบกลาง หรืองบจากกองทัพ ก็พร้อม ขอแค่ให้สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ