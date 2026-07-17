ขนส่งราง เตรียมประกาศให้กรุงเทพฯ เป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษ ห้ามเดินรถขนส่งน้ำมัน 24 ชม.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง มีมติเห็นชอบเตรียมประกาศให้พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษ โดยห้ามขบวนรถสินค้าเดินรถในเขตกรุงเทพฯ ยกเว้นช่วงเวลา 22.00–04.00 น. และเส้นทางเข้าสู่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (ICD) ลาดกระบัง พร้อมจำกัดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และห้ามเดินรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ จะมีการจัดทำเป็นร่างกฎกระทรวง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวทางราง เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรางภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ผลักดันการท่องเที่ยวทางรางให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าในระยะยาว มุ่งขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม เชื่อมโยงการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ หรือ Seamless Mobility และบูรณาการกับระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่น (Feeder) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง แก้ปัญหาจราจร และรองรับการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ จะมีการจัดทำเป็นร่างกฎกระทรวง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวทางราง เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรางภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ผลักดันการท่องเที่ยวทางรางให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าในระยะยาว มุ่งขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม เชื่อมโยงการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ หรือ Seamless Mobility และบูรณาการกับระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่น (Feeder) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง แก้ปัญหาจราจร และรองรับการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน