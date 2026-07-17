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หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +0.76 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 54,608.65 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (17 ก.ค.) ดัชนี set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,636.05 จุด ปรับขึ้น 0.76 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.05 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 54,608.65 ล้านบาท