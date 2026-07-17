IEA เตือนความมั่นคงด้านพลังงานทั่วโลกกำลังตกอยู่ในอันตราย เป็นสิ่งที่น่ากังวล

นายฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวเตือนว่า ความมั่นคงด้านพลังงานทั่วโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง เว้นแต่สหรัฐฯ และอิหร่านจะร่วมกันฟื้นฟูการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เขากล่าวว่า ความมั่นคงด้านน้ำมันยังคงเป็นประเด็นสำคัญ และโลกควรกังวลหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น
คำกล่าวของนายบิโรล มีขึ้นระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นโดยสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่รัฐโคโลราโด สหรัฐฯ หลังจากที่สหรัฐฯ ยกระดับการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่ 6 ติดต่อกัน โดยมีเป้าหมายคือเมืองชายฝั่ง และเรือลำหนึ่งที่พยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมทางทะเล ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปปนาวุธและโดรนโจมตีพันธมิตรของสหรัฐฯ ทั้งคูเวต บาห์เรน และจอร์แดน นอกจากนี้ยังมีรายงานการระเบิดในกาตาร์ด้วย
คำกล่าวของนายบิโรล มีขึ้นระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นโดยสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่รัฐโคโลราโด สหรัฐฯ หลังจากที่สหรัฐฯ ยกระดับการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่ 6 ติดต่อกัน โดยมีเป้าหมายคือเมืองชายฝั่ง และเรือลำหนึ่งที่พยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมทางทะเล ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปปนาวุธและโดรนโจมตีพันธมิตรของสหรัฐฯ ทั้งคูเวต บาห์เรน และจอร์แดน นอกจากนี้ยังมีรายงานการระเบิดในกาตาร์ด้วย