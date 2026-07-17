ผู้นำจีนลั่น! พร้อมหนุน ปท.กำลังพัฒนาได้เสริมสร้างศักยภาพด้าน "AI"

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก ที่นครเซี่ยงไฮ้ เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันคว้าโอกาสครั้งประวัติศาสตร์จากเอไอ แบบโอเพนซอร์ส พร้อมให้คำมั่นว่า จีนจะสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมสร้างศักยภาพด้านเอไอ
นอกจากนี้ ยังเตือนว่า โลกไม่ควรปล่อยให้เกิดความไม่เป็นธรรมครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์ จากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียม
นอกจากนี้ ยังเตือนว่า โลกไม่ควรปล่อยให้เกิดความไม่เป็นธรรมครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์ จากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียม